"أبناء حراس وأصحاب أرقام قياسية" معلومات عن مصطفى شوبير ومميش قبل النهائي الإفريقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت : نهى خورشيد

تنتظر الجماهير العربية وبالتحديد مشجعي الكرة المصرية والتونسية النهائي الإفريقي المرتقب بين الأهلي والترجي والمقرر له على ملعب رادس.

ويستضيف الترجي الرياضي التونسي نظيره الأهلي يوم السبت المقبل في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، فيما تقام مباراة الإياب يوم 25 القادم على استاد القاهرة الدولي.

ويستعرض "الخليج 365" في السطور التالية أرقام مصطفى شوبير وأمان الله مميش بدوري أبطال أفريقيا:

وشهدت النسخة الجارية من بطولة دوري أبطال أفريقيا تألق حارسي الأهلي والترجي الشباب الذين كان لهم الفضل الكبير في وصول أنديتهما إلى المباراة النهائية.

وخلال المسابقة لعب مصطفى شوبير صاحب الـ 24 عاماً 7 مباريات في دوري الأبطال لم يتلق في شباكه أي هدف.

في المقابل حافظ مميش صاحب الـ20 على نظافة شباكه في 8 مباريات متتالية بدوري أبطال إفريقيا، إذ يعتبر أول حارس يحقق ذلك الإنجاز التاريخي ، حيث لعب 11 مباراة لم يتلقى أي هدف في 10 مواجهات.

وليس فقط العمر والأرقام القياسية هو وجه الشبه الذي يجمع بين مصطفى شوبير وأمان الله مميش، بل كليهما أبناء نجوم كبار تركوا بصمة كبيرة في تاريخ كرة القدم العربية.

يعتبر مصطفى شوبير هو نجل أحمد شوبير حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، كما يعد أمان الله مميش هو نجل طارق مميش حارس المرمى الترجي التونسي الأسبق.