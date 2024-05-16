"انتهاء موسمه".. مانشستر سيتي يعلن تفاصيل إصابة إيدرسون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أعلن مانشستر سيتي الإنجليزي، انتهاء موسم حارسه البرازيلي إيدرسون، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة فريقه الماضية أمام توتنهام الإنجليزي.

وكان إيدرسون تعرض للإصابة خلال مباراة فريقه الماضية أمام توتنهام الإنجليزي، ليتم استبداله في الدقيقة 69 من عمر المباراة، ويدخل بدلاً منه ستيفان أورتيجا.

وكشف مانشستر سيتي في بيان قام بنشره اليوم، عبر موقعه الرسمي، انتهاء موسم الحارس البرازيلي إيدرسون وغيابه عن المباراتين الأخيرتين للفريق، بسبب تعرضه لكسر بسيط في تجويف المنطقة المحيطة بالعين، خلال مباراة فريقه أمام توتنهام.

وكان مانشستر سيتي، تمكن من تحقيق الفوز على حساب توتنهام بنتيجة هدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين، في إطار منافسات الجولة الـ34 ببطولة الدوري الإنجليزي.

وسيغيب إيدرسون، عن مباراتي مانشستر سيتي أمام كلا من، وستهام يوم الأحد المقبل الموافق 19 مايو الجاري في الدوري الإنجليزي، ومباراة مانشستر يونايتد في نهائي الكأس يوم 25 مايو الجاري.