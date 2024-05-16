بخماسية .. البنك الأهلي يحقق فوزًا عريضًا على المصري في الجولة ٢٣ للدوري

ياسر رشاد - القاهرة - حقق فريق البنك الأهلي فوزا كبيرا على نظيره المصري البورسعيدي بخماسية مقابل هدفين ، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم الخميس لحساب منافسات الجولة ٢٣ من الدوري الممتاز.
حملت خماسية البنك الأهلي توقيع كل من : عاصم صلاح ، أسامة فيصل من ركلة جزاء ، ياو انور ، عاصم صلاح من ركلة جزاء ، ياو أنور مجدداً.
بينما جاء هدفي المصري عبر عبد الرحيم دغموم وميدو جابر من ركلة جزاء.
بتلك النتيجة ارتفع رصيد البنك الأهلي للنقطة ٢٢ في المركز ١٤ ، بينما تجمد رصيد المصري عند نقطة ٣٧ في المركز الثاني.
وخاض البنك اللقاء بكل من ..
في حراسة المرمى: حسن شاهين.
في خط الدفاع: أمير مدحت، محمود الجزار، محمد بسيوني، عاصم صلاح.
في خط الوسط: أحمد النادرى، سيرجي اكا، عبد العزيز سيد، كريم بامبو.
في خط الهجوم: أسامة فيصل، ياو أنور.
بينما مثل الفريق البورسعيدي..
محمود جاد لحراسة المرمى.
خط الدفاع : كريم العراقي، عمرو موسى، حسين السيد، عمرو سعداوي.
خط الوسط وصانعي اللعب : محمود حمادة، ايزي ايميكا ،ميدو جابر، سمير فكري، غيلاس جناوي.
الهجوم : صلاح محسن.