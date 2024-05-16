بخماسية .. البنك الأهلي يحقق فوزًا عريضًا على المصري في الجولة ٢٣ للدوري

ياسر رشاد - القاهرة - حقق فريق البنك الأهلي فوزا كبيرا على نظيره المصري البورسعيدي بخماسية مقابل هدفين ، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم الخميس لحساب منافسات الجولة ٢٣ من الدوري الممتاز.

حملت خماسية البنك الأهلي توقيع كل من : عاصم صلاح ، أسامة فيصل من ركلة جزاء ، ياو انور ، عاصم صلاح من ركلة جزاء ، ياو أنور مجدداً.

بينما جاء هدفي المصري عبر عبد الرحيم دغموم وميدو جابر من ركلة جزاء.

بتلك النتيجة ارتفع رصيد البنك الأهلي للنقطة ٢٢ في المركز ١٤ ، بينما تجمد رصيد المصري عند نقطة ٣٧ في المركز الثاني.

وخاض البنك اللقاء بكل من ..

في حراسة المرمى: حسن شاهين.

في خط الدفاع: أمير مدحت، محمود الجزار، محمد بسيوني، عاصم صلاح.

في خط الوسط: أحمد النادرى، سيرجي اكا، عبد العزيز سيد، كريم بامبو.

في خط الهجوم: أسامة فيصل، ياو أنور.

بينما مثل الفريق البورسعيدي..

محمود جاد لحراسة المرمى.

خط الدفاع : كريم العراقي، عمرو موسى، حسين السيد، عمرو سعداوي.

خط الوسط وصانعي اللعب : محمود حمادة، ايزي ايميكا ،ميدو جابر، سمير فكري، غيلاس جناوي.

الهجوم : صلاح محسن.