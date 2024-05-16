الشباب والرياضة: منتخب أسوان يواجه الغربية دور 16 من دوري مراكز الشباب توتال انرجيز

ياسر رشاد - القاهرة - تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي..

الخميس 16/مايو/2024 - 09:42 م 5/16/2024 9:42:42 PM

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، تأهل منتخب أسوان علي حساب منتخب الإسكندرية ، ويواجه منتخب الغربية دور ١٦، وذلك خلال منافسات نهائيات دوري مراكز الشباب توتال انرجيز في نسخته العاشرة، تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي.



وفاز منتخب أسوان بقيادة الكابتن عبد الصبور عبد الستار علي الإسكندرية بقيادة الكابتن هشام حنفي بضربات الجزاء الترجيحية بعد التعادل بهدف لكل منهما في الوقت الأصلي من المباراة، والتي أقيمت علي ملعب شرق النيل بمحافظة بني سويف.



وكانت القرعة قد أسفرت عن؛ منتخب الجيزة مع كفر الشيخ، الغربية مع جنوب سيناء، الإسكندرية مع أسوان، القاهرة مع القليوبية، دمياط مع الأقصر، السويس مع بورسعيد، قنا مع البحيرة، أسيوط مع الدقهلية، المنوفية مع سوهاج، المنيا مع الشرقية، الفيوم مع الإسماعيلية، وفريق كابيتانو مع بني سويف، مع إعتبار منتخب شمال سيناء (لظروف المحافظة) ومنتخب الوادي الجديد( يطل النسخة الماضية) ومنتخب مطروح والبحر الأحمر (بعد إجراء قرعة) متأهلين بشكل مباشر إلي دور ١٦.