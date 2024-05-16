مبابي على رأس قائمة فرنسا في كأس الأمم الأوروبية 2024

أعلن المدرب ديديه ديشامب، المدير الفني لمنتخب فرنسا، اليوم الخميس، قائمة “الديوك” التي ستشارك في بطولة كأس الأمم الأوروبية “يورو 2024“.

وشهدت قائمة منتخب فرنسا، تواجد لاعب خط وسط الاتحاد السعودي، نجولو كانتي إلى قائمة منتخب بلاده المشاركة في كأس أوروبا 2024.

ويتواجد منتخب “الديوك”، ضمن المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات بولندا والنسما وهولندا.

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قائمة فرنسا لبطولة كأس أمم أوروبا 2024

حراسة المرمى: مايك مانيان- بريس سامبا- ألفونس أريولا.

خط الدفاع: ثيو هيرنانديز – ويليام ساليبا – إبراهيما كوناتي – دايو أوباميكانو – بينجامين بافارد – جول كوندي – فيرلاند ميندي – جوناثان كلاوس.

خط الوسط: أنطوان جريزمان – إدواردو كامافينجا – أوريلين تشواميني – وارن زائير إيمري – أدريان رابيو – يوسف فوفانا – ندولو كانتي.

خط الهجوم: كيليان مبابي – عثمان ديمبيلي – أوليفيه جيرو – ماركوس تورام – برادلي باركولا – كينجسلي كومان – راندال كولو مواني.