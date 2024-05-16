قرار من وزارة الشباب والرياضة التونسية بشأن مباراة الأهلي والترجي في نهائي دوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أعلنت وزارة الشباب والرياضة السعودية اليوم الثلاثاء، زيادة عدد الجماهير في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والترجي.

ويستضيف فريق الترجي التونسي نظيره الأهلي، يوم السبت المقبل الموافق 18 مايو الجاري، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأشارت العديد من التقارير الصحفية يوم الثلاثاء الماضي، عن قيام الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بتحديد عدد المشجعين في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، إلى 27 ألف متفرج.

وقامت وزارة الشباب والرياضة السعودية اليوم الخميس، بياناً رسمياً قالت خلاله: "تعلم وزارة الشباب والرياضة أنّه وبالتنسيق مع السلطات وكل الأطراف المعنية، تقرر زيادة عدد تذاكر مباراة ذهاب نهائي أبطال أفريقيا إلى حدود 34 ألف تذكرة".

ومن المقرر إقامة مباراة العودة بين الأهلي والترجي التونسي، يوم 25 مايو الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد القاهرة الدولي.

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