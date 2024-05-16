ياسر قمر يواصل اجتماعاته مع الخبراء من أجل تطوير الكرة الطائرة

ياسر رشاد - القاهرة - اجتمع اليوم الخميس، المهندس ياسر قمر رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة بلجنة التطوير للاتحاد.

شهد الاجتماع حضور الدكتور زهير عمار الخبير الدولي والدكتور وجية حمدي خبير علم التدريب الرياضي وعماد فاروق الخبير في علم النفس الرياضي وبعض من المحاضرين الدوليين للمحليين.

جاء الاجتماع من أجل تطوير منظومة المدرب المصري والدراسات الدولية والمحلية.

وأكد المهندس ياسر قمر رئيس الاتحاد أن هذا الاجتماع مثمر للغاية والهدف منه الخروج بنتائج إيجابية لمصلحة المدرب المصري وهو ما يرفع من شأن اللعبة في مصر.

أضاف قمر أن الاستثمار في العنصر البشري من أهم الأشياء التي يستهدفها الاتحاد المصري للكرة الطائرة، ولكي يتم الاستعانة بالمدربين المصريين في الخارج.

جدير بالذكر أن مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة الطائرة بقيادة المهندس ياسر قمر نجح في تطوير اللعبة والوصول بجميع المنتخبات الوطنية على صعيد الناشئين والشباب والكبار رجال وسيدات لنتائج غير مسبوقة واصبحت الكرة الطائرة المصرية مصنفة عالمياً بعدما تصدرت نتائج مصر على المستوى القارئ في جميع المراحل.