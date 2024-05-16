دينا مشرف تكشف كواليس حصولها على بطولة أفريقيا وتوجه رسالة لـ مريم الهضيبي وهنا جودة

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت دينا مشرف لاعبة منتخب مصر لتنس الطاولة، والمتوجة ببطولة مؤخرًا ببطولة كأس إفريقيا لتنس الطاولة، على حساب مواطنتها المصرية مريم الهضيبي بالنهائي بنتيجة 4-3، كواليس حصولها على البطولة التي استضافتها روندا الأسبوع الماضي، بمشاركة عدد كبير من منتخبات القارة الأفريقية.

وقالت دينا مشرف خلال تصريحات في برنامج "نعم قادرون"، المذاع عبر أثير إذاعة (on sport fm) ويقدمه محمد كشك: "سعيدة للغاية بتتويجي ببطولة إفريقيا، بذلت قصارى جهدي من أجل تلك البطولة، والحمد لله وفقت في حصد اللقب".

وأضافت لاعبة منتخب مصر لتنس الطاولة: "أوجه الشكر للثنائي هنا جودة ومريم الهضيبي، وبهديهم لقب بطولة كأس إفريقيا، جميعًا نحمل اسم مصر وأي من توج بالبطولة يمثلنا جميعًا، ونأمل في رفع راية مصر عالية خفاقة في كافة المحافل الدولية".

ويعد هذا اللقب الخامس للمصرية دينا مشرف من كأس أفريقيا لتنس الطاولة، وذلك بعدما توجت بـ 4 ألقاب من قبل، مشوار اللاعبة المصرية في البطولة بدأ بالفوز على الرواندية TWIZERANE Mbabazi، بنتيجة 4-0 في دور الـ 16.

وكانت مريم الهضيبي قد أطاحت بمواطنتها هنا جودة من الدور نصف النهائي بنتيجة 4-0، لتتأهل إلى المباراة النهائية مباشرة لتولجه دينا مشرف المتوحة باللقب، فيما تأهلت دينا مشرف بعدما فازت على النيجيرية ايديم ايفوينج بنتيجة 4-0.

برنامج نعم قادرون يذاع مرة واحدة أسبوعيا يوم الخميس، عبر إذاعة أون سبورت إف إم، ويقدمه محمد كشك أحد أبطال قادرون باختلاف، وهو البرنامج الأول من نوعه على الإذاعات المصرية والعربية، والذي يقدمه أحد المذيعين المكفوفين.