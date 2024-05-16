اتحاد الجولف يشارك فى المؤتمر الدولى "لذوى الاحتياجات الخاصة"

ياسر رشاد - القاهرة - شارك اتحاد الجولف فى المؤتمر الدولى لذوى الاحتياجات الخاصة للجولف والذى انعقد فى مدينة برمنجهام على هامش البطولة الدولية المفتوحة لذوى الهمم للجولف للرجال والسيدات والناشئين التى يشارك فيها 20 دولة ويمثلهم 100 لاعب ولاعبة وذلك تحت مظلة ار اند ايه .

وحضرالمؤتمر عضو مجلس ادارة اتحاد الجولف محمد عطاالله كممثلا عنه و بتكليف من مجلس ادارة اتحاد الجولف وذلك بهدف الاطلاع على اخر تطورات نشر رياضة الجولف على مستوى ذوى الهمم وايضا الاطلاع العملى على تنظيم الاحداث الخاصة بهم .

ويضع اتحاد الجولف ضمن اهدافه تحقيق مزيد من النمو فى قطاع ممارسة ذوى الهمم لرياضة الجولف وبدء العمل جذب المزيد من هولاء البراعم والناشئين الى ممارسة رياضة الجولف ووضع نواة لتكوين منتخب وطنى لذوى الهمم للجولف والمشاركة فى المحافل الدولية .

وعقد محمد عطاالله اجتماعات مكثفة على هامش المؤتمر عدة مسئولين منهم مسئول التطوير فى ار اند ايه كيفن باركر وتونى بينيت ممثل الاتحاد الاوربى للجولف لذوى الاحتياجات الخاصة لمعرفة كافة التفاصيل وطرق التنفيذ بخصوص هذا الشأن .

ويأت اهتمام اتحاد الجولف بهذا الملف باعتباره واحد من الملفات الهامة فى البرنامج الاساسى للاتحاد وهو برنامج الجولف للجميع وشعاره الجولف للحياة والذى يجهز الاتحاد لاطلاقه فى اقرب وقت ممكن بعد الانتهاء من كافة التجهيزات اللازمة .

ويخطط اتحاد الجولف لنشر ممارسة رياضة الجولف فى الاندية الرياضية المختلفة بحيث تصل اللعبة الى كافة فئات المجتمع دون استثناء خلال فترة وجيزة للغاية لاسيما وان رياضة الجولف لا تتقيد باعمار معينة على الاطلاق .