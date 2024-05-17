"استعداداً لباريس".. مصدر يكشف موقف صلاح من الانضمام إلى قائمة المنتخب الأوليمبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أكد مصدر مقرب من نجم المنتخب المصري ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، على صعوبة انضمام صلاح إلى قائمة منتخب مصر الأوليمبي، للمشاركة في أولمبياد باريس 2024.

وقال مصدر مقرب من صلاح في تصريحات خاصة لموقع الخليج 365: "من الصعب مشاركة نجم الريدز، مع المنتخب المصري في أولمبياد باريس المقبلة".

وأضاف المصدر: "إن غياب صلاح عن المنتخب الأوليمبي، سيكون بسبب رفض ليفربول الإنجليزي، ترك صلاح خلال هذه الفترة، والتي ستوافق استعدادات الأندية الأوروبية لبداية الموسم الجديد".

وأشارت العديد من التقارير الصحفية خلال الفترة الماضية، عن وجود رغبة قوية، من قبل روجيرو ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي، لضم صلاح لقائمة المنتخب المشاركة في أولمبياد باريس.

ويخوض المنتخب المصري تحت 23 عاماً، منافسات كرة القدم بأولمبياد باريس 2024، والتي تقام في الفترة من 24 يوليو المقبل حتى 10 أغسطس بمشاركة المنتخب المصري.

وكان منتخب مصر الأولمبي تمكن من الصعود إلى أولمبياد باريس، بعد حصوله على المركز الثاني ببطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة، عقب الهزيمة في المباراة النهائية بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، أمام صاحب الأرض منتخب المغرب.

أقرأ أيضاً

"صنعت مشكلة".. مدرب المنتخب السابق يوجه رسالة لحسام حسن ويكشف الفارق

"نفسي أبقى زيك وسلملي على شيكابالا".. رسالة مؤثرة من طفل زملكاوي لزيزو (صورة)

"لا يشرفني".. لاعب اتحاد جدة السابق يكشف أسباب أزمته مع مانويل جوزيه