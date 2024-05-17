المران الأول في تونس.. كيف أخفى كولر الجوانب الفنية للأهلي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الأول في تونس، مساء اليوم الخميس على الملعب الفرعي لاستاد حمادي العقربي برادس، استعداداً لمواجهة الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وحرص السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، على عقد محاضرة مع اللاعبين في بداية المران، للوقوف على بعض النقاط الفنية الخاصة بالمباراة، قبل خوض لاعبي الفريق تدريبات بدنية متنوعة، بالإضافة إلى فقرات خاصة بالكرة.

وقاد ميشيل يانكون، مدرب حراس الأهلي، مرانًا قويًّا لحراس الفريق محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف.

وعلم الخليج 365، أن الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر يعلم جيداً أن المران قد يتم متابعته من قبل الترجي الرياضي، بالإضافة إلى فتح جزء منه لوسائل الإعلام طبقاً للوائح وتعليمات الكاف، لذلك فإن تدريب الفريق خلى من أي جوانب توضح الطريقة التي سيخوض بها الفريق المباراة يوم السبت.

وبدأ المران الجماعي للفريق ببعض التدريبات البدنية ثم فقرة ترفيهية باليد تشبه الكرة الطائرة، قبل أن يختتم المران الجماعي للفريق، بتقسيمة خلت من أي مظهر للتشكيل الذي سيخوض به المباراة حيث تواجد بيرسي تاو وإمام عاشور في فريق وظهر علي معلول ورضا سليم ومحمد عبدالمنعم ومروان عطية وأكرم توفيق في الفريق الآخر.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لموقع الخليج 365: "إن مارسيل كولر المدير الفني للفريق، عقد محاضرة اليوم بعد انتهاء المران، وسيكون هناك محاضرة أخرى عقب وجبة العشاء بهدف تحفيظ لاعبيه خطة المباراة".

وأضاف المصدر: "أن تدريبات الأهلي في تونس لن تشهد أي جوانب تدل علي التشكيل أو الطريقة خاصة وأن كولر ركز على كل الجوانب الفنية والطريقة التي سيخوض بها اللقاء، في مران الفريق خلال الأيام الماضية في التتش".

ويلاقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نظيره الترجي التونسي يوم السبت المقبل الموافق 18 مايو الجاري، في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا بتونس، على أن تقام مباراة العودة في القاهرة يوم 25 من الشهر ذاته.