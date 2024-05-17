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طبيب الزمالك يكشف موقع شيكابالا ولاعبي الفريق من المشاركة في نهائي الكونفدرالية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كشف الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، موقف لاعبي الفريق المصابين من اللحاق بمباراة نهائي الكونفدرالية أمام نهضة بركان المغربي.

وقال أسامة في تصريحات لبرنامج "زملكاوي"، مع الإعلامي مينا ماهر، المُذاع على قناة الزمالك: " دونجا جاهز لمباراة نهضة بركان في نهائي الكونفدرالية، وشيكابالا غير جاهز طبياً لنهائي الكونفدرالية ولن يلحق باللقاء".

وأضاف: "مصطفى الزناري لم تكتمل جاهزيته الطبية ولن يلحق بنهائي الكونفدرالية".

وعن موقف مصطفى شلبي، أوضح: "نكثف المحاولات الطبية مع اللاعب أملاً في اللحاق بالمباراة..ولا يزال أمامنا 48 ساعة لتجهيزه بشكل كامل".

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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