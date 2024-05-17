رامي ربيعة: لا ننظر للنتائج السابقة.. ونسعى لتحقيق نتيجة إيجابية في تونس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

أكد رامي ربيعة قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على رغبة لاعبي النادي الأهلي، في تحقيق نتيجة إيجابية، في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الترجي التونسي.

ويلاقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نظيره الترجي التونسي يوم السبت المقبل الموافق 18 مايو الجاري، في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال ربيعة في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي الأهلي: "الترجي التونسي فريق محترم ولديه خبرات كبيرة مثل الأهلي، لكن اللاعبين لديهم إصرار على تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب".

وأضاف: "مواجهة الترجي ستكون قوية فنياً من جانب الفريقين ولكن دون تعصب، وستعتمد بشكل أكبر على الطابع الدفاعي بشكل كبير نظراً لأن الفريقان يعرفان بعضهما بشكل كبير، ولكن علينا أن نسعد الجماهير".

وتابع: "لا نفكر في النتائج السابقة بين الفريقين، وكل تركيزنا ينصب على المباراة المقبلة فقط، للخروج بنتيجة إيجابية في لقاء الذهاب".

واختتم ربيعة تصريحاته: "نحن نحترم جماهير الترجي بشكل كبير، وهما مثل جماهير الأهلي لهما قيمتهما داخل القارة، وأتمنى أن تخرج المباراة بمستوى فني يليق بالفريقين".

وتقام مباراة العودة بين الفريقين، يوم 25 مايو الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي".