أمل مبدى: الرئيس عبد الفتاح السيسي السبب الرئيسي في ازدهار ملف ذوي الهمم

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت المهندسة أمل مبدى رئيس الاتحاد المصري والإفريقي للإعاقة الذهنية، وعضو الاتحاد الدولي، والرئيس التنفيذي لقادرون باختلاف، عن دور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم احتفالية قادرون باختلاف السنوي.

وقالت أمل مبدي خلال استضافتها في برنامج "نعم قادرون"، المذاع عبر أثير إذاعة (on sport fm) ويقدمه محمد كشك: "أعمل في هذا المجال منذ عام 2010 ووجدت أن الأهالي فقط هم من يتابعوننا، ونتعرض دائما للتنمر فالفكرة التي طرأت على ذهني وقتها، هو ضرورة وجود الفنانين والقوة الناعمة، مع هؤلاء الأولاد وذلك سيضيف لنا الكثير ويسلط الضوء علينا أكثر".

وأكملت رئيس الاتحاد المصري للإعاقة الذهنية: "أول حفلة لنا مع أبطالنا ذوي الهمم، حضرها الفنان سامح حسين ونجحت للغاية وقتها، وكان حلم عمري إن سيادة الرئيس يرعي الاحتفالية، وطلبت من مكتب سيادته دعم الفكرة".

وواصلت الرئيس التنفيذي لاحتفالية قادرون باختلاف: "فوجئت بعد ذلك باتصال من مكتب فخامة الرئيس، يبلغوني خلاله أن سيادة الرئيس مهتم بالموضوع، وسيقوم بحضور احتفالية قادرون 1 وكنت سعيدة للغاية بذلك".

وأكدت رئيس الاتحاد الإفريقي للإعاقة الذهنية: "طلبت من رحمة خالد مذيعة قادرون باختلاف، بطلب من سيادة الرئيس بحضور احتفالية قادرون 2، حتى لا يكون تواجده معنا في احتفالية واحدة فقط ووافق وقتها".

وتابعت عضو الاتحاد الدولي للإعاقة الذهنية: "سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مهتم للغاية ويدعم هذا الملف بقوة منذ نسخته الأولى، واحتفالية قادرون غيرت مفهوم الإعاقة في مصر".

واستمرت مبدي: "الفضل الأول والأخير في أزدهار ملف ذوي الهمم، يرجع لسيادة وفخامة الرئيس السيسي، وكل ما حققناه كان بسبب حضور سيادته معنا منذ الاحتفالية الأولى".

واختتمت أمل: "حققنا مكاسب كثيرة بسبب اهتمام سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووضعه قانون رادع لمنع التنمر على أبطالنا، وأولاد مصر من ذوي القدرات الخاصة".

برنامج نعم قادرون يذاع مرة واحدة أسبوعيا يوم الخميس، عبر إذاعة أون سبورت إف إم، ويقدمه محمد كشك أحد أبطال قادرون باختلاف، وهو البرنامج الأول من نوعه على الإذاعات المصرية والعربية، والذي يقدمه أحد المذيعين المكفوفين.