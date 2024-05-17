استاد هيئة قناة السويس يحتضن بطولة حوض البحر المتوسط لألعاب القوى

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الاتحاد المصري لألعاب القوى برئاسة الدكتور سيف شاهين عن شعار بطولة البحر المتوسط لألعاب القوى، التي ستقام على ستاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية يومي 18 و19 مايو الجاري.

كشف الدكتور احمد حمزة خليفة نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لألعاب القوي، ورئيس الخليج 365 المصري لبطولة حوض البحر المتوسط تحت سن 23، أن البطولة تعتبر بطولة نصف العالم وتضم دول من أوربا وآسيا وأفريقيا وهي الدول المطلة علي البحر الأبيض المتوسط.

أضاف احمد حمزة خليفة نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لألعاب القوي، أن الدول المشاركة في البطولة تتميز بالقوة والتقارب والخبرة والاهتمام بالرياضة وتطويرها.

ومن جانبه تابع مجدي عبد البديع، عضو مجلس الإدارة، أن الاتحاد المصري حصل علي حق تنظيم بطولة البحر المتوسط تحت 23 عام لأول مرة والتي تشهد مشاركة 13 دولة هي: مصر - البوسنة والهرسك – لبنان - سان مارينو - كوسوفو - مالطا - فرنسا - البرتغال - سلوفانيا - اليونان - تركيا - كرواتيا - قبرص.

وتشهد الفترة الحالية استعدادات مكثفة من الاتحاد المصري لألعاب القوى لاستقبال الوفود والبعثات المشاركة في بطولة البحر المتوسط لألعاب القوى تحت 23 عام.