أمل مبدى: مصر ستنظم بطولة لذوي الإعاقة الذهنية للمرة الأولى

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت المهندسة أمل مبدي رئيس الاتحاد المصري والإفريقي للإعاقة الذهنية، وعضو الاتحاد الدولي، والرئيس التنفيذي لقادرون باختلاف، عن موعد إقامة بطولة لذوي الإعاقة الذهنية لأول مرة في تاريخ مصر.

وقالت أمل مبدي خلال استضافتها في برنامج "نعم قادرون"، المذاع عبر أثير إذاعة (on sport fm) ويقدمه محمد كشك: "نعمل حاليًا على الانتهاء من تجهيز احتفالية قادرون باختلاف 6، ودعم سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة قرينته، لهذه الاحتفالية كل عام يرسخ في أذهان المجتمع، إن هذه الفئة من أبطالنا مظلومة".

وأضافت رئيس الاتحاد الإفريقي للإعاقة الذهنية: "على هامش إقامة قادرون باختلاف 6، إن شاء الله وقتها سنعلن عن تنظيم وإقامة، أول بطولة لذوي الهمم الذهنية تزامنا مع قادرون 8".

وأردفت الرئيس التنفيذي لاحتفالية قادرون باختلاف: "في عام 2019 حققنا ميداليتين، وفي 2023 حققنا 23 ميدالية، في عدد من الألعاب بمقدمتها السباحة".

وأكدت رئيس الاتحاد الإفريقي للإعاقة الذهنية: "البطل عبد الرحمن واحدًا من أبطالنا في ذوي الهمم الذهنية، سيشارك في الدورة البارالمبية القادمة وهذه أول مرة تحدث في مصر".

برنامج نعم قادرون يذاع مرة واحدة أسبوعيا يوم الخميس، عبر إذاعة أون سبورت إف إم، ويقدمه محمد كشك أحد أبطال قادرون باختلاف، وهو البرنامج الأول من نوعه على الإذاعات المصرية والعربية، والذي يقدمه أحد المذيعين المكفوفين.