شبانة: الأهلي قادر على الانتصار في رادس وهذه نصيحتي للاعبين

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الإعلامي محمد شبانة، أن لاعبي النادي الأهلي لديهم مهمة قومية كبيرة أمام الترجي التونسي في ذهاب نهائي منافسات دوري أبطال إفريقيا، مشيرًا إلى أن هناك شعور بالفخر ينتظر الجمهور المصري في حال التتويج باللقب، مؤكدا أنه يحلم بإقامة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك في ستاد العاصمة الإدارية.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس على فضائية etc: "أقول للاعبين، ستواجهون الترجي وتلعبون النهائي وأنتم أبطال القارة وأفضل فريق على مستوى إفريقيا، وحديث الإعلام التونسي كله تحذيرات للاعبي الترجي، من نجوم القلعة الحمراء علي معلول وبيرسي تاو وغيرهم".

وأضاف: "لاعبو الأهلي قادرون على الفوز هناك في رادس، وعليهم اللعب بروح وعزيمة وإصرار، وإحساس البطل دائمًا مختلف لأنه يدخل أي مباراة وهو في منتهى القوة ويمتلك القدرة على الانتصار وهذا ما اعتاد عليه الأهلي طوال تاريخه، وسنظل نتذكر المشاهد التاريخية ونجوم الأهلي يحملون الألقاب ويحتفلون بالتتويج".

وواصل: "لدي حالة تفاؤل شديدة على قدرة الأهلي من أجل حصد اللقب، والأجواء في تونس مثالية، والاستقبال كان رائعًا، وبالتأكيد الجمهور التونسي سوف يشجع فريقه، وأثق في أن اللقاء سيكون مثاليا، وكذلك الحكم مصطفى غربال من حكام القمة في القارة، وأتمنى أن تكلل مجهودات الجميع بانتصار الأحمر".

وزاد: "انتصار الأهلي في رادس لن يكون مفاجأة، لأن قدرات المارد الأحمر كبيرة، وأتمنى أن يلعب الفريق بروح كبيرة، وأن يتم حسم الكأس من هناك، لأنه الأهلي".