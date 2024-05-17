جمال عبد الحميد ..السوشيال ميديا سلاح ذو حدين قبل نهائي الكونفدراليه

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث نجم مصر السابق" جمال عبد الحميد" عبر برنامج ملعب الشمس رفقة الاعلامي عبد الناصر زيدان، عن منتقدي نادي الزمالك و تحديدًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

صرح عبد الحميد، ان مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، دائمًا ما يثيرون ردود فعل غريبة و تحديدًا في كل ما يسير عكس اتجاه استقرار القلعة البيضاء.

و تابع نجم الزمالك السابق، انه ومنذ بداية الاسبوع الجاري، و قبيل مباراة العودة في نهائي الكونفدرالية، وهناك هجوم حاد على مسئولي نادي الزمالك و تحديدًا بسبب موضوع التذاكر.

و اختتم جمال عبد الحميد حديثه، بأن السوشيال ميديا سلاح ذو حدين، و لابد من استخدامها في نشر الاخبار الايجابية و عدم الانجراف خلف اي شائعات مع تحري الدقة في نقل الاخبار .