كولر يحسم موقفه من تعاقد الاهلي مع حجازي

كشفت تقارير صحفية، عن موقف السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الاهلي من عودة لاعب اتحاد جدة، أحمد حجازي، خلال الميركاتو الصيفي القادم.

وقال الإعلامي إبراهيم عبدالجواد عبر قناة “أون تايم سبورت”:” مارسيل كولر يرى أن أحمد حجازي هو واحد من أهم المدافعين المتواجدين في الكرة المصرية”.

وتابع:” ولكن هناك ثلاث عقبات تقف أمام رجوع أحمد حجازي للنادي الاهلي”.

وواصل:” من أهم العقبات هو السن، حيث يملك حجازي من العمر 33 عامًا، والأولوية في الوقت الحالي داخل النادي الاهلي هو التعاقد مع مدافع صغير السن”.

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وأضاف:” العقبة الثانية هي المقابل المادي للاعب، حيث يمتلك حجازي عروضًا بمقابل مادي كبير من أندية الدوري السعودي”.

وأردف:” بينما العقبة الثالثة هي أن كولر يبحث عن مدافع يلعب بقدمه اليسار، تحسبًا لرحيل محمد عبدالمنعم، وأيضًا لسد فجوة الناحية الشمال تحسبًا أيضًا لرحيل علي معلول”.

ويستعد الاهلي لمواجهة الترجي التونسي، يوم السبت الموافق 18 مايو الجاري، في رادس، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والحادية عشر بتوقيت أبوظبي.