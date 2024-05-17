معلق مباراة الاهلي ضد الترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

تعرف على معلق مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي ضد نظيره الترجي الرياضي التونسي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ستقام مباراة الاهلي ضد نظيره الترجي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم السبت على ملعب حمادة العقربي «رادس».

وستنطلق صافرة بداية مباراة الفريقين في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ستاد رادس.

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معلق مباراة الاهلي ضد الترجي

أسندت قنوات «bien sports»، مهمة التعليق على مباراة الأحمر ضد نظيره التونسي في نهائي دوري أبطال إفريقيا، للمعلقان الرياضيان التونسي عصام الشوالي، القناة الصوتية الأولى، وعلي محمد علي على القناة الصوتية الثانية.

وسيتم نقل مباراة المارد الأحمر ضد نظيره الترجي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس الرياضية القطرية، عبر قناة bein sports premium 6.

تشكيل الاهلي المتوقع لمباراة الترجي

في حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

في الدفاع: محمد عبد المنعم، محمود متولى، محمد هانى، على معلول.

الوسط: إمام عاشور، مروان عطية، أكرم توفيق.

الهجوم حسين الشحات، بيرسى تاو، وسام أبو على.

وستقام مباراة العودة بين فريقي الاهلي والترجي التونسي بالقاهرة يوم 25 من الشهر ذاته.