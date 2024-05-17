معلق مباراة الزمالك ضد نهضة بركان في إياب نهائي الكونفدرالية

يستعد الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك لملاقاة خصمه نهضة بركان المغربي ضمن منافسات إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية يوم الأحد المقبل.

وتنطلق مباراة الزمالك ضد نظيره نهضة بركان يوم الأحد المقبل الموافق 19 مايو في تمام الساعة الثامنة مساءً على ستاد القاهرة الدولي

وانتهت مباراة الذهاب بين الفريقين بفوز الفريق المغربي على الفارس الأبيض بهدفين مقابل هدف.

معلقوا مباراة الزمالك ونهضة بركان في نهائي الكونفدرالية

أعلنت شبكة قنوات بي إن سبورتس معقوا مباراة الزمالك ونهضة بركان في نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، وسيكون الثنائي المصري على محمد على والمغربي جواد بدة.