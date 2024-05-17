"خسارة نهائي 2018 لن توثر علينا".. محمود متولي يتحدث عن موقعة الأهلي والترجي

محمد اسماعيل - القاهرة - يري محمود متولي مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن مباراة الترجي ستكون صعبة على كلا الفريقين فى ظل حاجة كل منها لتحقيق نتيجة إيجابية للاقتراب من حسم اللقب الإفريقي.

ويخوض المارد الأحمر مواجهة الترجي التونسي يوم السبت المقبل على ملعب رادس فى تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة ضمن ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2023-2024 .

وقال متولى فى تصريحات عبر موقع "الأهلي" خلال مران المارد الأحمر الأول بتونس:" علينا الاستعداد بشكل جيد لموقعة الترجي، فكل مباراة لها حساباتها الخاصة، والنتائج السابقة لا تؤثر على مثل هذه المواجهات".

وأضاف :" نتائجنا الأخيرة في الدوري ستكون بمثابة دافع كبير لنا، وخسارة النهائي أمام الترجي في موسم 2018 لن تؤثر علينا ".