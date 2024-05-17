محمد شريف يعود للتسجيل بالدوري السعودي بهدف في مرمى الاتحاد (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

تمكن النجم المصري محمد شريف لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج السعودي، من إحراز هدف تعادل فريقه أمام الاتحاد، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ32 ببطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وسجل شريف هدف الخليج في مرمى الاتحاد، في الدقيقة 81 من عمر المباراة، في اللقاء الذي انتهى بين الفريقين بالتعادل الإيجابي بهدف لكلا منهما.

وبهذا الهدف رفع محمد شريف، عدد أهدافه رفقة فريق الخليج إلى 6 أهداف 34 مباراة خاضهم رفقة الفريق في مختلف البطولات.

ويحتل فريق الخليج المركز الـ11 بجدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 37 نقطة جمعهم من 32 مباراة.

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