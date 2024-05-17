"الدوري الإيطالي وقمة عربية".. جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - تقام اليوم الجمعة الموافق 17 مايو الجاري، العديد من المباريات الهامة في مختلف الدوريات والمسابقات حول العالم، وأبرزها إقامة مباراة في الدوري الإيطالي.

كما تشهد منافسات الدوري السعودي للمحترفين، إقامة ثلاثة مباريات بالمسابقة.

وجاء جدول مباريات اليوم كالتالي:

الدوري الإيطالي

فيورونتينا ضد ناولي.. "أبو ظبي الرياضية 1".. 9.45 دقيقة مساءً.

الدوري السعودي للمحترفين

ضمك ضد الفيحاء.. "SSC Sports 1".. 7.45 دقيقة مساءً.

الاتفاق ضد الأخدود.. "SSC Extra 1".. 9 مساءً.

النصر ضد الهلال.. "SSC Sports 1".. 9 مساءً.