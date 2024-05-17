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"الدوري الإيطالي وقمة عربية".. جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة

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محمد اسماعيل - القاهرة - تقام اليوم الجمعة الموافق 17 مايو الجاري، العديد من المباريات الهامة في مختلف الدوريات والمسابقات حول العالم، وأبرزها إقامة مباراة في .

كما تشهد منافسات الدوري السعودي للمحترفين، إقامة ثلاثة مباريات بالمسابقة.

وجاء جدول مباريات اليوم كالتالي:

الدوري الإيطالي

فيورونتينا ضد ناولي.. "أبو ظبي 1".. 9.45 دقيقة مساءً.

الدوري السعودي للمحترفين

ضمك ضد الفيحاء.. "SSC Sports 1".. 7.45 دقيقة مساءً.

الاتفاق ضد الأخدود.. "SSC Extra 1".. 9 مساءً.

النصر ضد الهلال.. "SSC Sports 1".. 9 مساءً.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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