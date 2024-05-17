حسين الشحات : نحترم تاريخ الترجي ولكننا نلعب على الفوز دائما

محمد اسماعيل - القاهرة - تحدث حسين الشحات جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن المواجهة المرتقبة التى ستجمع فريقه بالترجي الترجي الرياضي التونسي مشيرًا إلى أن كلا الفريقين يمتلك تاريخًا فى بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال الشحات فى تصريحات عبر موقع "الأهلي" خلال مران المارد الأحمر الأول بتونس:" أن مواجهة الترجي ستكون من نوع خاص ، ولكن الأحمر يلعب دائمًا من أجل تحقيق الفوز بغض النظر عن المنافس".

وأضاف جناح الأهلي:" نستطيع اللعب تحت ضغط جماهيري كبير وجاهزون لتحقيق الفوز على ملعب رادس بتونس ".

واختتم حديثه قائلا: الترجي يمتلك عناصر مميزة، وهو ما يؤكد على صعوبة المواجهة التي ستجمعهما فى نهائى دورى الأبطال "

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي بفرق الترجي التونسي يوم السبت المقبل على ملعب رادس فى تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة وذلك في إطار ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2023-2024 .