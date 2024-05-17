عبدالجليل: مواجهة الأهلي والترجي في الذهاب تحدد بطل القارة

ياسر رشاد - القاهرة - أكد محمد عبدالجليل نجم الكرة المصرية السابق، أن مواجهة الأهلي والترجي التونسي لن تكون سهلة مطلقًا في ظل التاريخ والجماهيرية الكبيرة لكلا الناديين، مشيرًا إلى أن المارد الأحمر يسير بخطى ثابتة في الفترة الأخيرة بعد عودة اللاعبين، وقد تكون هناك مفاجآت في طريقة اللعب والتشكيل من جانب مارسيل كولر.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "مباراة الذهاب تحدد البطل بنسبة 80%، ويجب ألا يستقبل الأهلي أهداف في لقاء الذهاب مع ضرورة تسجيل هدف، خصوصا أن فريق الترجي يدافع جيدًا، كما أن مدربه البرتغالي ميجيل كاردزو لا يركز بشكل كبير في الدوري التونسي، لكن الأهلي متمرس في البطولات القارية وأتمنى أن يخرج بنتيجة جيدة من رادس".

وأضاف: "كولر تعلم كثيرًا من خسارة صنداونز، خصوصا في ضرورة تأمين الدفاع جيدًا، ومن وقتها وهو يسير بشكل جيد في بطولة دوري الأبطال، وفريق الترجي أصبح يركز بقوة على تأمين الخط الخلفي ومحاولة خطف الأهداف ومتوقع أيضا أن لن يلعب بشكل مفتوح في النهائي".

وواصل: "الترجي يمتلك لاعبين جيدين في الدفاع مميزين وقادرين على الخروج بالكرة بشكل سليم، ومدربهم لن يلعب باندفاع أمام الأهلي، ورغم أن لعبه غير ممتع لكنه يعرف كيف يحقق المكسب وهو ما حدث أمام صنداونز".

وأكمل: "المباراة لن تكون ممتعة، ولكن مثل (لعبة الشطرنج)، الأهلي سيلعب بشكل هادئ ومتحفظ وسيبحث عن ثغرة للوصول لمرمى الفريق التونسي، وإمام عاشور سيكون له دور كبير في ربط الوسط بالهجوم، كما تقدم هاني ومعلول للهجوم سيجبر أكرم ومروان على تغطية الثنائي، واتوقع امكانية مشاركة رضا سليم بشكل أساسي على حساب حسين الشحات".

وأتم: "من الممكن أن يدفع بـ رضا سليم وبيرسي تاو في خط الهجوم، مع وسام ابوعلي، رضا سليم يقدم مستوى جيد ولاعب متمرس في البطولات القارية ومن هدافي الدوري المغربي الموسم الماضي ويحظى بثقة كبيرة من جانب كولر".