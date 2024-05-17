منافس الترجي يؤازر الاهلي قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا

كشفت الإعلامي أحمد شوبير، عن سبب تواجد جماهير نادي الأفريقي التونسي، في مران الاهلي، أمس الخميس، استعدادًا لمواجهة الترجي في نهائي أفريقيا.

وقال شوبير عبر قناة “أون تايم سبورتس”:” فريق الافريقي التوسي قرر أن يتواجد في مران الاهلي، بسبب حالة التنافس الشديدة بينه وبين الترجي”.

وتابع:” أنا أحب إذا كان فريق في بلدي يلعب جميع الأندية تتواجد خلفه دائمًا، لكن جماهير الافريقي حرصوا أن يؤازروا النادي الاهلي”.

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وواصل:” تواجدوا جماهير الأفريقي في الملعب الخلفي لـ رادس، وهتفوا للاهلي بضرورة الفوز على الترجي، وحصد بطولة أفريقيا”.

واختتم:” الأجواء كانت لذيذة من جماهير الأفريقي ولم يحدث أي مشاكل على الإطلاق”.

وتقام مباراة الاهلي ضد نظيره الترجي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم السبت القادم على ملعب حمادة العقربي «رادس».

وتنطلق صافرة بداية مباراة الفريقين في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ستاد رادس.