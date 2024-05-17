الزمالك يضاعف المكافآت الكونفيدرالية.. ويفعل بند تجديد عقد "جوميز"

ياسر رشاد - القاهرة - يعقد مجلس إدارة نادي الزمالك اجتماعا مهما اليوم الجمعة لبحث آخر الترتيبات الخاصه بمباراة نهائي كأس الكونفيدرالية أمام نهضة بركان المغربي الأحد المقبل باستاد القاهرة الدولى ، وتنفيذ طلبات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم حيث تلقى النادى خطابا من الكاف صاحب حق تنظيم النهائي أعرب خلاله عن وجود حالة من القلق لدى مسؤولي الاتحاد الأفريقي وسيحمل الخطاب التأكيد على توقيع عقوبة مالية كبيرة على الزمالك حال مخالفة أي من الأمور المتفق عليها خلال الاجتماع الأمني الذي عقد أمس الأول وحضره أحمد خالد حسنين ورامي نصوحي عضوا مجلس إدارة نادي الزمالك، وشهد وضع الرتوش الأخيرة الخاصة بحفل النهائي.

وكان فريق الكرة قد خسر فى لقاء الذهاب أمام نهضة بركان بهدفين لهدف فى اللقاء الذي أقيم بالملعب البلدى بمدينة بركان الأحد الماضى.

على جانب آخر أكد مصدر داخل مجلس الزمالك أنه سيتم إبلاغ اللاعبين بمضاعفة المكافآت فى حال الفوز باللقب كنوع من التحفيز لهم كما سيتم إبلاغ البرتغالي جوزيه جوميز بأنه سيتم تفعيل التجديد له موسم آخر للتركيز أكثر فى المباراة.

ويؤدى الفريق مرانه على ملعب النادي فى السابعه مساء اليوم بعده يستقر المدير الفنى على اختيار ٢٣ لاعبا للدخول في معسكر مغلق.

وشهدت تدريبات الفريق مشاركة مصطفى شلبي في جزء من المران وشارك شلبي في الفقرة التأهيلية بجانب التدريبات الخفيفة بالكرة مع باقي زملائه بالفريق .

وأكد الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق أن شلبي يسير بخطى جيدة في البرنامج التأهيلي الموضوع له لتجهيزه بالشكل الأمثل للمشاركة مع الفريق، في ظل الإصابة التي كان يعاني منها في العضلة الضامة وأن اللاعب بدأ المشاركة في التدريبات بشكل تدريجي مع زملائه، بجانب أداء تدريبات تأهيلية في صالة الجيمانيزيوم لتجهيزه بالشكل المناسب مشيرا أن الفريق الطبي يقوم بمجهود مكثف من أجل تجهيز اللاعب بالشكل المناسب.

ووصلت أمس بعثة فريق نهضة بركان على متن طائره خاصه تضم ٥٥ فردا برئاسة حكيم بن عبد الله رئيس النادي .

واطمئن الجهاز الفني بقيادة التونسي معين شعباني على اقتراب جاهزية مدافعه عادل تاحيف، من المشاركة بعد شفائه من الإصابه التى لحقت به فى لقاء الذهاب.

ومن المقرر أن يؤدى الفريق مرانه الرئيسى غدا السبت فى الثامنة مساءا باستاد القاهرة بحسب لائحة الاتحاد الإفريقى.

من جهة اخري شهد نادي الزمالك أحداثا ساخنه بسبب تذاكر المباراة ، حيث حاصر عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية المبنى الإدارى داخل النادي مطالبين مقابلة أعضاء مجلس الإدارة بعد فشلهم فى حجز التذاكر عبر موقع شركة تذكرتى وعلمهم بتلقي المجلس عدد كبير من الدعوات إلا أن المفاجآه أن حسن موسى المدير التنفيذي لنادي الزمالك أصدر تعليماته بإغلاق الباب الرئيسي للمبنى فى وجه الأعضاء الذين أصيبوا بحالة من الاستياء الشديد واتهموا المجلس بأنه يقوم بتوزيع الدعوات على المحاسيب فقط .