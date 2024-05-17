كولر وكابتن الأهلي يتحدثان في المؤتمر الصحفي .. اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - يحضر مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وكابتن الفريق اليوم وقائع المؤتمر الصحفي لمباراة الأهلي والترجي التونسي في ذهاب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.



يبدأ المؤتمر في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف بتوقيت تونس «الثانية والنصف بتوقيت القاهرة» في ملعب حمادي العقربي الأوليمبي بمدينة رادس.

ويتحدث كولر وكابتن الأهلي عن رؤيتهما للمباراة، وسيقومان بالإجابة على أسئلة وسائل الإعلام المختلفة.

‏ويلتقي الأهلي مع الترجي التونسي في العاشرة مساء غد السبت على استاد حمادي العقربي الأوليمبي برادس في ‏ذهاب الدور النهائي لدوري أبطال إفريقيا.‏