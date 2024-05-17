اخبار الرياضه

كولر وكابتن الأهلي يتحدثان في المؤتمر الصحفي .. اليوم

0 نشر
0 تبليغ

ياسر رشاد - القاهرة - يحضر مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وكابتن الفريق اليوم وقائع المؤتمر الصحفي لمباراة الأهلي والترجي التونسي في ذهاب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.


يبدأ المؤتمر في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف بتوقيت تونس «الثانية والنصف بتوقيت القاهرة» في ملعب حمادي العقربي الأوليمبي بمدينة رادس.
ويتحدث كولر وكابتن الأهلي عن رؤيتهما للمباراة، وسيقومان بالإجابة على أسئلة وسائل الإعلام المختلفة. 
‏ويلتقي الأهلي مع الترجي التونسي في العاشرة مساء غد السبت على استاد حمادي العقربي الأوليمبي برادس في ‏ذهاب الدور النهائي لدوري أبطال إفريقيا.‏

الكلمات الدلائليه
كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا