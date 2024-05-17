لابورتا يقرر الإطاحة بتشافي من برشلونة بسبب تصريحاته

ياسر رشاد - القاهرة - شهدت العلاقة بين خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة وتشافي هيرنانديز المدير الفني للفريق الكتالوني توتراً كبيراً خلال الساعات الماضية.

وكشفت صحيفة “ سبورت" الإسبانية أن لابورتا أعرب عن غضبه بعد تصريحات تشافي الأخيرة عن الوضع المالي للنادي الكتالوني.

وإتخذ لابورتا قراراً مفاجئاً برحيل تشافي عن تدريب الفريق بعد أيام قليلة من الغعلان عن إستمراره في تدريب الفريق في الموسم المقبل.

وينتظر لابورتا خوض مباراة رايو فاليكانو المقبلة ضمن منافسات الدوري الإسباني قبل الغعلان بشكل رسمي عن إقالة تشافي والتراجع عن الإتفاق المبرم مع المدير الفني في إبريل الماضي.

وكان تشافي قد أدلى بتصريحات حول مدى صعوبة التنافس مكع ريال مدريد والأندية الأوروبية الأخرى في ظل الصعوبات المالية لبرشلونة حالياً.