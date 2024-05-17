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لابورتا يقرر الإطاحة بتشافي من برشلونة بسبب تصريحاته

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ياسر رشاد - القاهرة - شهدت العلاقة بين خوان لابورتا رئيس نادي وتشافي هيرنانديز المدير الفني للفريق الكتالوني توتراً كبيراً خلال الساعات الماضية.

وكشفت صحيفة “ سبورت" الإسبانية أن لابورتا   أعرب عن غضبه بعد تصريحات تشافي الأخيرة عن الوضع المالي للنادي الكتالوني.

وإتخذ لابورتا قراراً مفاجئاً برحيل تشافي عن تدريب الفريق بعد أيام قليلة من الغعلان عن إستمراره في تدريب الفريق في الموسم المقبل.

وينتظر لابورتا خوض مباراة رايو فاليكانو المقبلة ضمن منافسات قبل الغعلان بشكل رسمي عن إقالة تشافي والتراجع عن الإتفاق المبرم مع المدير الفني في إبريل الماضي.

وكان تشافي قد أدلى بتصريحات حول مدى صعوبة التنافس مكع والأندية الأوروبية الأخرى في ظل الصعوبات المالية لبرشلونة حالياً.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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