موعد مباراة الزمالك ونهضة بركان فى إياب نهائى الكونفدرالية والقناة الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر - يواجه فريق الزمالك، نظيره نهضة بركان المغربى فى الثامنة مساء الأحد المقبل باستاد القاهرة الدولي في إياب نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وكان لقاء الذهاب بالمغرب قد انتهى بفوز نهضة بركان على الزمالك بهدفين مقابل هدف.

وتأهل الزمالك إلى نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعد فوزه الكبير على دريمز الغاني بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت في مدينة كوماسي بعد انتهاء مباراة الذهاب بالقاهرة بالتعادل السلبى.

بينما وصل نهضة بركان إلى المباراة النهائية بعد انسحاب فريق اتحاد العاصمة من مواجهته في الدور نصف النهائي، بسبب ارتداء اللاعبين قمصان تحمل خريطة المغرب.