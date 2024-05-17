اليوم.. نابولي يحل ضيفًا على فيورنتينا فى الدوري الإيطالي

ياسر رشاد - القاهرة - يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي نابولي ضيفا ثقيلا علي نظيره فيورنتينا مساء اليوم الجمعة، علي ملعب أرتيمو فرانكي في الجولة الـ 37 من الدوري الإيطالي.

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ويسعي كلا الفريقين إلي تحقيق الفوز من أجل حجز المقعد الأوروبي الأخير المؤهل الي تصفيات دوري المؤتمر الأوروبي،.

يحتل فيورنتينا المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 53 نقطة جمعها من 35 مباراة ، فيما يحتل نابولي المركز التاسع برصيد 51 نقطة .

موعد مباراة نابولي ضد فيورنتينا في الدوري الإيطالي



تنطلق صافرة مباراة نابولي وفيورنتينا اليوم الجمعة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة نابولي ضد فيورنتينا



وتذاع مباراة نابولي ضد فيورنتينا مساء اليوم الجمعة، عبر شبكة قنوات أبوظبي الرياضية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإيطالي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وبالتحديد عبر AD SPORTS PREMIUM 1HD.