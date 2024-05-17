"في أولى مواجهات النهائي".. موعد مباراة الأهلي والزمالك في دوري المحترفين لكرة اليد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

يلتقي الأهلي والزمالك لكرة اليد، في التاسعة مساء اليوم الجمعة، على مجمع صالات حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر، ضمن منافسات بطولة الدوري العام لكرة اليد موسم 2023-2023.

وتنقل مباراة الأهلي والزمالك على قناة أون تايم سبورتس 1، بتعليق خالد خيري.

وتعد مباراة الأهلي والزمالك اليوم، أولى مواجهات نهائي دوري المحترفين لكرة اليد، إذ يقام نهائي المسابقة، بنظام "بلاي أوف"، يلعب فيه الفريقين 3 مباريات، لتحديد البطل.

ويقام نهائي دوري المحترفين لكرة اليد، خلال أيام 17 و21 و24 من الشهر الحالي، وفقا لما أعلنه الاتحاد المصري لكرة اليد.