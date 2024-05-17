"بعد 4 أشهر من وفاة والدته".. حفيظ دراجي ينعى أحمد نوير مراسل بي إن سبورتس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

نعى المعلق الجزائري حفيظ دراجي، مراسل قنوات بي إن سبورتس في القاهرة أحمد نوير، والذي وافته المنية، صباح اليوم الجمعة 17 مايو.

وكتب دراجي عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "إكس": "مصدوم وحزين لوفاة الزميل العزيز "أحمد نوير" مراسل قنوات بي ان سبورتس في القاهرة، أحد أفضل المراسلين وأطيب الزملاء، رحمه الله وأسكنه فسيح جناته وألهم ذويه وأهله الصبر والسلوان، رحل العزيز أحمد بعد أربعة أشهر عن وفاة والدته مخلفا ولدا وبنت حفظهما الله ورعاهما ،إنا لله وإنا إليه راجعون".

وكانت زوجة نوير أعلنت وفاته، وكتبت على حسابه الرسمي عبر موقع "فيسبوك": "توفي إلى رحمة الله زوجي الغالي أحمد نوير والصلاة عليه بمسجد الصديق بشيراتون عقب صلاة الجمعة".

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وفاة أحمد نوير مراسل قنوات بي إن سبورت