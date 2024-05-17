سفير مصر بتونس يزور منتخب الرماية المُشارك في البطولة العربية

ياسر رشاد - القاهرة - قام السفير إيهاب فهمي، سفير جمهورية مصر العربية في تونس، بزيارة الفريق المصري المُشارك في البطولة العربية للرماية ضغط الهواء (بندقية ومسدس) 2024، والتي تُقام في دولة تونس الشقيقة وحضور منافسات البطولة.

وتشارك مصر ببعثة كبيرة في البطولة العربية للرماية ضغط الهواء (بندقية ومسدس)، والتي تقام بمدينة بني خلال التونسية في الفترة من 14 إلى 21 مايو الحالي.

وتنافس مصر بقوة على المراكز الأولى في البطولة العربية، من خلال قائمة قوية من الرماة ضمت كلاً من، فريق المسدس رجال 10م ( حافظ ابراهيم، احمد الكردي، عمر كمال )، فريق المسدس سيدات 10م ( هالة الجوهري، رضوي عبداللطيف، نور عباس ).

وجاءت نتيجة نهائيات 10 مسدس "فرق" رجال حصول منتخب الرماية علي المركز الأول والميدالية الذهبية، وفي نهائيات 10 مسدس "فرق" سيدات حصول منتخب الرماية علي المركز الأول والميدالية الذهبية.

وجاءت نتيجة نهائيات ١٠م مسدس سيدات "فردي" فقد حصدت البطلة المصرية هالة الجوهرى علي المركز الأول والميدالية الذهبية مصر، وجاءت في المركز الثاني والميدالية الفضية دعاء شلجوم من تونس، وجاءت في المركز الثالث والميدالية البرونزية غزلان حسن من الكويت.

وفي نهائيات ١٠م مسدس رجال " فردي" حقق حمد النمشان من الكويت المركز الأول والميدالية الذهبية، وجاء في المركز الثاني والميدالية الفضية بطل مصر حافظ إبراهيم، وجاء في المركز الثالث والميدالية البرونزية علي الموسوى من العراق.

وأكد اللواء حازم حسني رئيس الاتحاد المصري للرماية علي أن زيارة معالي السفير ايهاب فهمي، زادت من دعم منتخب الرماية وتواجده معهم أعطاهم دفعة معنوية وأيضاً لتذليل أي صعاب، وهذا لم يكن جديداً بالنسبة لمعالي سفير مصر بتونس ولسفراء مصر حول العالم وتواجدهم لدعم أبنائهم في جميع المحافل الدولية.

وأعرب حازم حسني، عن سعادته البالغة لما حققه أبطال الرماية المصرية في البطولة حتى الآن، مؤكدا أن المشاركة في البطولة تكسب اللاعبين فرصة جيدة للاحتكاك بمنافسين أقوياء وتمنحهم خبرات كبيرة تؤهلهم للمنافسة على الميداليات في البطولات الدولية والدورات الأولمبية.

فيما تقدم اللواء حازم حسني رئيس الاتحاد المصري للرماية، بالشكر للسيد الاستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية، ورعاة الاتحاد المصري للرماية على مجهوداتهم ودعمهم المتواصل.

الجدير بالذكر أن البطولة العربية للرماية ضغط الهواء (بندقية ومسدس) 2024 يُشارك فيها 128 رامٍ ورامية من تسع دول عربية ( مصر، السعودية، قطر، الكويت، الأمارات، العراق، موريتانيا، الجزائر، تونس ).