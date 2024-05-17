غداً.. الإجتماع الفني لمباراة الزمالك ونهضة بركان في نهائي الكونفدرالية

ياسر رشاد - القاهرة - يُعقد في الحادية عشرة صباح غداً السبت الاجتماع الفني لمباراة الزمالك أمام نهضة بركان في إياب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها يوم الأحد المقبل.



وسيتم خلال الاجتماع الاتفاق على زي الفريقين خلال اللقاء المرتقب، بالإضافة إلى بعض الأمور الإدارية والتنظيمية.

ومن المقرر أن يحضر الاجتماع كلاً من عمرو أبو العز المدير الإداري للزمالك وسعد عابدين إداري الفريق ومصطفى ميلا مسؤول المهمات، بالإضافة إلى ممثلي نادي نهضة بركان وطاقم التحكيم المكلف بإدارة اللقاء.

ويلتقي الزمالك مع نهضة بركان في الثامنة مساء يوم الأحد المقبل باستاد القاهرة الدولي في إياب نهائي كأس الكونفدرالية.