كولر: مواجهة الترجي التونسي صعبة.. ونسعى للتويج باللقب القاري

ياسر رشاد - القاهرة - أكد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، أن الترجي التونسي فريق كبير واستحق التأهل إلى النهائي لمواجهة الأحمر.



وقال كولر في المؤتمر الصحفي أنه سعيد للغاية بخوض النهائي الإفريقي أمام الترجي، مؤكدا أن الفريقين استحقا الوصول للنهائي.



وأضاف أن الجهاز الفني ولاعبي الأهلي سيبذلون قصارى جهدهم؛ من أجل التتويج باللقب، مؤكدا أن مواجهة الترجي تختلف تماما عن الموسم الماضي.



وأوضح أن مباريات نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا تختلف تماما عن المواجهات السابقة في الأدوار الإقصائية، كما أن الموسم الماضي لم يكن هناك جماهير في لقاء الأهلي والترجي برادس.



وأشار إلى أنه شاهد خمس مباريات للترجي حتى الآن، والفريق التونسي فريق جيد ويضم بين صفوفه عناصر مميزة.



وأكد كولر أن مباراة الغد تحتاج إلى تركيز شديد من اللاعبين، لكنه يفكر دائما أن هناك ١٨٠ دقيقة في رادس والقاهرة والهدف أن يكون الأهلي أفضل في المباراتين من أجل تحقيق اللقب.



وأضاف أن الأهلي والترجي لهما نفس الحظوظ ورغم أن الخبرات لها دور كبير فإن كرة القدم لا تعترف بالتاريخ ولا الخبرات لكن تعترف بالجهد والعرق داخل الملعب. ولا يوجد أفضلية لأي فريق في النهائي