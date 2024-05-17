القميص الأسود.. تفاصيل الاجتماع الفني للقاء الأهلي والترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أقيم ظهر اليوم الجمعة، الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، في أحد الفنادق القريبة من إقامة المارد الأحمر.

وحضر الاجتماع الفني عضو مجلس إدارة الأهلي محمد شوقي، ومدير الكرة خالد بيبو، والدكتور أحمد جاب الله، وسمير عدلي المدير الإداري، ووائل محمد إداري الفريق، والعميد علاء صلاح المنسق الأمني، ومندوبو الترجي وممثلو الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وطاقم التحكيم.

وشهد الاجتماع الاتفاق على ارتداء الأهلي الطاقم الأسود، بينما يرتدي الترجي زيه التقليدي المكون من القميص الأصفر والأحمر.

وتمت مناقشة كافة الأمور التنظيمية الخاصة بالمباراة، والتأكيد على كافة الضوابط التي حددها الاتحاد الإفريقي.

ويلاقي الأهلي نظيره الترجي غدا السبت، في تمام الساعة الثامنة مساء في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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