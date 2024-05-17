جوارديولا يكشف ما قاله للاعبي السيتي بعد خسارة أرسنال وليفربول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

تحدث المدرب الإسباني، بيب جوارديولا، عن مباراة الحسم في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز ضد وست هام يونايتد.

وقال بيب في المؤتمر الصحفي: "لدي شعور بأن مباراة أستون فيلا قبل موسمين ستتكرر، نود أن نتقدم بنتيجة 3-0 بعد مرور 10 دقائق، لكن ذلك لن يحدث، لقد رأيت ما يكفي من مباريات وست هام".

وأضاف: "لديهم بعض الأشياء التي نحتاج للسيطرة عليها، وإلا سيكون الأمر صعبًا، لكن لدينا يومين للتحضير للمباراة الأخيرة ونحن جاهزون".

وأردف: "أنا مستعد لأن تكون مباراة صعبة للغاية، أريد أن أضع في أذهان لاعبي فريقي، انظروا إلى توتنهام، كيف كانوا يقاتلون من أجل كل كرة، والعدوانية التي يتمتعون بها".

وواصل: "اللاعبون الـ11 في وست هام سيكونون جاهزين للتغلب علينا، مثل أستون فيلا، قبل موسمين، وعلينا أن نكون جاهزين منذ الدقيقة الأولى".

وأوضح: "ما قلته للاعبين، في آخر مباراتين أو ثلاث مباريات، هو أن فوز أستون فيلا على أرسنال وفوز كريستال بالاس على ليفربول لن يتكرر مرة أخرى.

واسترد: "في تلك اللحظة، المصير بين أيدينا، لكن إذا كنت تنتظر منهم أن يهدروا النقاط مرة أخرى، فأنت مخطئ".

واختتم جوارديولا: "فعلنا ما كان علينا القيام به في كريستال بالاس، ضد ولفرهامبتون وفولهام وتوتنهام، والآن لدينا المباراة الأخيرة. لذا، فاللاعبين يعرفون أنه فوز أو فوز، وغير ذلك أرسنال سيكون البطل".

ويلاقي السيتي نظيره وست هام يونايتد يوم الأحد المقبل، في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي.

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