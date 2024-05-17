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كولر: مستوى الأهلي والترجي متقارب.. وسنحاول بذل كل ما في وسعنا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

تحدث المدرب السويسري، مارسيل كولر، عن مباراة الأهلي والترجي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال كولر في المؤتمر الصحفي: "خضنا مباراة كبيرة الموسم الماضي وحققنا الفوز ضد الترجي، ولم يكن هناك جمهور، ويختلف الأمر هذا الموسم بوجود الجمهور".

وأضاف: "الترجي مختلف فنيا هذا الموسم وشهد تطورا كبيرا، وسيظل الترجي فريقا كبيرا، وشاهدت 5 مباريات للترجي وأرى أنه استحق الوصول إلى هنا".

وواصل: "مستوى الأهلي والترجي متقارب لذا لا أرى أن الأهلي يملك أفضلية بل يملكان فرصا متساوية".

وأردف: "هناك مباراتي ذهاب وإياب، ويجب أن نفكر دائما أن النهائي 180 دقيقة، وسنحاول بذل كل ما في وسعنا لنكون أفضل خلال المباراتين".

وأوضح: "المباريات المحلية لا يمكن مقارنتها بنهائي دوري الأبطال حيث إن الأجواء والدوافع تكون مختلفة".

وأتم السويسري: "‏شاهدت عدة مباريات للترجي هذا الموسم وأدرك أنه بات فريق مختلف مقارنة بالموسم الماضي".

ويلاقي الأهلي منافسه الترجي التونسي غدا السبت، في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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