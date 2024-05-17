الشناوي: معلول لم يعد تونسيا فقط.. وسعداء بالتواجد في النهائي الخامس على التوالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

تغني قائد النادي الأهلي، محمد الشناوي، بصداقته مع الظهير الأيسر التونسي علي معلول خلال فترة تواجده مع الفريق.

وقال الشناوي في المؤتمر الصحفي لمباراة الترجي: "دخلت النادي مع علي معلول منذ 8 سنوات عقب عودتي للأهلي مرة أخرى".

وأضاف: "سعداء بعلي معلول كونه واحدا من قائدي الفريق، وكنا سعداء وقت ارتدائه شارة القيادة، ولن يكفي الحديث عنه لأنه أخ وصديق، ولم يعد تونسيا فقط وإنما مصريا أيضًا".

وواصل: "بالطبع سعداء بالتواجد في المباراة النهائية للعام الخامس على التوالي".

واختتم الحارس الدولي: "بالنسبة لنا لعب مباراة أمام أي فريق من شمال إفريقيا وخاصة الترجي الذي يملك شعبية كبيرة، تكون دائما صعبة".

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