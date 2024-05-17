اخبار الرياضه

الشناوي: معلول لم يعد تونسيا فقط.. وسعداء بالتواجد في النهائي الخامس على التوالي

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

تغني قائد النادي الأهلي، محمد الشناوي، بصداقته مع الظهير الأيسر التونسي علي معلول خلال فترة تواجده مع الفريق.

وقال الشناوي في المؤتمر الصحفي لمباراة الترجي: "دخلت النادي مع علي معلول منذ 8 سنوات عقب عودتي للأهلي مرة أخرى".

وأضاف: "سعداء بعلي معلول كونه واحدا من قائدي الفريق، وكنا سعداء وقت ارتدائه شارة القيادة، ولن يكفي الحديث عنه لأنه أخ وصديق، ولم يعد تونسيا فقط وإنما مصريا أيضًا".

وواصل: "بالطبع سعداء بالتواجد في المباراة النهائية للعام الخامس على التوالي".

واختتم الحارس الدولي: "بالنسبة لنا لعب مباراة أمام أي فريق من شمال إفريقيا وخاصة الترجي الذي يملك شعبية كبيرة، تكون دائما صعبة".

اقرأ أيضًا:

كولر: مستوى الأهلي والترجي متقارب.. وسنحاول بذل كل ما في وسعنا

القميص الأسود.. تفاصيل الاجتماع الفني للقاء الأهلي والترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا