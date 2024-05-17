طبيب الزمالك فى مؤتمر العلاج الطبيعي بجامعة بنى سويف

ياسر رشاد - القاهرة - شارك الدكتور إبراهيم عنبه فى المؤتمر العلمي الثالث للعلاج الطبيعي بجامعة بنى سويف والذى يناقش مواكبة أحدث تطورات الوسائل العلاجية في العلاج الطبيعي في جميع التخصصات وأقيم تحت رعاية كلية العلاج الطبيعي جامعة بني سويف وبالتعاون مع مديرية الصحة ببني سويف

بحضور نخبة من أساتذة العلاج الطبيعي في مصر هم الدكتور سامي عبد الصمد عميد الجامعة الصينية والدكتورة / تيسير صابر

أستاذة العلاج الطبيعي للأطفال وانحناءات العمود الفقري

والدكتورة/مي عبدالمحسن

أستاذة العلاج الطبيعي للأطفال المتميزة الراقية

والدكتور ابراهيم عنبة

استاذ العلاج الطبيعي للأصابات الرياضية بنادي الزمالك

والدكتورة الشيماء حجاج.

ويشارك الدكتور عنبه فى أكبر مؤتمر عالمي للطب الرياضي "مؤتمر الطب الرياضي بالإيزوكينيتيك" للمرة الثالثة في مسيرته المهنية في مايو الجاري على أرض أتلتيكو مدريد، ملعب سيفيتاس ميتروبوليتانو في مدريد إسبانيا أمام نجوم الطب الرياضي الأكثر شهرة في العالم.