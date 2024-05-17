حكايات الأهلي في رادس.. الأحمر يمتلك اليد العليا تاريخيًا أمام الترجي التونسي

ياسر رشاد - القاهرة - جماهير المارد الاحمر، على موعد مع مواجهة نارية عندما يلعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره الترجي التونسي، في العاشرة مساء غد السبت بذهاب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا على ملعب رادس بدولة تونس.

أرقام الأهلي والترجي في دوري أبطال أفريقيا

تاريخ مواجهات الأهلي والترجي التونسي في دوري الابطال

كشف حساب مواجهات الأهلي ضد الترجي التونسي

دوري أبطال أفريقيا

للأهلي والترجي تاريخ حافل من المواجهات المباشرة بين الفريقين، فقبل مباراة الغد التقى الأهلي والترجي في 24 مباراة، كانت الأفضلية فيها للأهلي الذي حقق الفوز في 12 لقاء، وحسم التعادل 8 مباريات، بينما فاز الترجي في 4 مباريات فقط.

كانت بداية مواجهة الفريقين في 1990، في دور الـ16 للبطولة، وحينها فاز الترجي بركلات الترجيح بنتيجة 4-2 بعد التعادل السلبي في مباراتي الذهاب والإياب.

وفي 2001 تجدد اللقاء، وحينها تعادل الفريقين في نصف النهائي، سلبيًا في مباراة الذهاب وفي الإياب تعادلا بهدف لكل فريق في تونس ليصعد الأهلي للمباراة النهائية.

وفي دور المجموعات لعام 2007، فاز الأهلي في مباراة الذهاب بثلاثية نظيف، ولكنه خسر بهدف نظيف في مباراة الإياب.

وفي موسم 2010 حسم الأهلي ذهاب نصف النهائي لصالحه بهدفين لهدف، بينما خسر في مباراة الإياب بهدف دون رد.

وفي الموسم التالي تجدد اللقاء بدور المجموعات، وخسر الأهلي المباراة الأولى بهدف دون رد، ثم تعادلا بهدف لكل فريق في المباراة الثانية.

وتقابل الفريقان في نهائي 2012، وحينها انتهت مباراة الذهاب بالتعادل بهدف لكل فريق، قبل أن يفوز الأهلي في مباراة الإياب بهدفين لهدف.

وانتظر جمهور الفريقين خمس سنوات حتى يتواجها مجددًا في دور الثمانية لعام 2017، وحينها انتهت مباراة الذهاب بالتعادل بهدفين لكل فريق، وفي مباراة الإياب فاز الأهلي بهدفين لهدف.

وفي عام 2018، لعب الفريقان معًا أربع مباريات، اثنان في دور المجموعات وانتهت المباراتان بالتعادل السلبي في القاهرة وفوز الاهلي بهدف دون رد في تونس.

فيما التقيا في نهائي البطولة وفاز الأهلي بالأسكندرية بثلاثة أهداف لهدف، فيما فاز الترجي في لقاء الإياب بثلاثة أهداف نظيفة وحقق اللقب.

وفي عام 2021، لعب الفريقان معًا مواجهتين، في مباراة الاياب بنصف نهائي دوري الابطال وانتهت المباراتان بفوز الاهلي في القاهرة و تونس بنتيجة ثلاثة اهداف نظيفة.

فيما تقابل الفريقان موسم 2023 في نصف نهائي البطولة وفاز الأهلي بثلاثة أهداف نظيفة في تونس، و في لقاء الإياب حقق الاحمر الفوز بهدف وحيد.

كأس الكونفدرالية الافريقية

بينما لعب الاهلي والترجي في بطولة الكونفدرالية وكانت في مجموعات عام 2015، وفاز الأهلي في المباراة الأولى بثلاثية دون رد، بينما فاز في المباراة الثانية بهدف دون رد.