اخبار الرياضه

الإسماعيلي يعلن موعد اختبارات قطاع الناشئين

0 نشر
0 تبليغ

ياسر رشاد - القاهرة - تنطلق يوم الاثنين، المقبل، الموافق 20 مايو، اختبارات قطاع الناشئين بالنادي الإسماعيلي، لموسم 2024 / 2025، بداية من مواليد 2005 حتى مواليد 2017، وذلك تحت إشراف  محمود جابر، رئيس القطاع، و أشرف خضر المدير الفني للقطاع.

وتقام الاختبارات يوميا على فترتين، الأولى من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 12 ظهرا، والثانية من الساعة 4 عصرا حتى الساعة 7 مساءا.

وتقام الاختبارات على مدار أيام الأسبوع، عدا يوم الجمعة، وذلك بالملعب الفرعي 2، على أن يتم دخول الراغبين في خوض الاختبارات من خلال الباب الفرعي بشارع شبين الكوم.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا