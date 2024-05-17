مجلس الزمالك يؤازر اللاعبين في مران اليوم قبل مواجهة نهضة بركان

ياسر رشاد - القاهرة - كأس الكونفدرالية

الجمعة 17/مايو/2024 - 06:56 م 5/17/2024 6:56:26 PM

حرص مجلس إدارة نادي الزمالك على التواجد في مران الفريق الأول لكرة القدم الذي أقيم مساء اليوم الجمعة على ملعب النادي، لمؤازرة الفريق قبل مباراة نهضة بركان المقرر لها في الثامنة مساء يوم الأحد المقبل باستاد القاهرة الدولي، في نهائي كأس الكونفدرالية.



وتواجد الكابتن حسين لبيب رئيس مجلس الإدارة والدكتور حسام المندوه أمين الصندوق، والكابتن أحمد سليمان عضو المجلس والمشرف على كرة القدم.



وحرص أعضاء مجلس الإدارة على الاطمئنان على استعدادات الفريق للمباراة المرتقبة أمام نهضة بركان.



ومن المقرر أن ينتظم الزمالك في معسكر مغلق مساء اليوم الجمعة، استعداداً لمواجهة نهضة بركان المقرر لها يوم الأحد المقبل.

