الأرقام تُجيب.. ما قدمه النني مع آرسنال في الدوري الانجليزي بعد اعلان الرحيل

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن محمد النني لاعب خط وسط أرسنال رحيله عن صفوف فريقه رسميا بنهاية الموسم الجاري 2023 ـ 2024 .

أرقام النني مع أرسنال الانجليزي

وتوج محمد النني لاعب منتخب مصر مع أرسنال بكأس الاتحاد الإنجليزي مرة والدرع الخيرية مرتين.

واستطاع النني خوض 161 مباراة رفقة أرسنال، سجل خلالهم ستة أهداف وصنع 10 آخرين.

وانضم اللاعب صاحب الـ31 عاما إلى أرسنال قادما من بازل السويسري في يناير من عام 2016.

وتخللت سنوات النني مع أرسنال إعارة لموسم إلى بيشكتاش التركي في موسم 2019-2020.

سيناريو التتويج بالدوري الانجليزي

وبإمكان النني التتويج بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الأولى في مسيرته حال فوز أرسنال على إيفرتون في الجولة الأخيرة مع تعثر مانشستر سيتي المتصدر بالتعادل أو الهزيمة ضد وست هام في الوقت ذاته.

ويتقابل أرسنال مع نظيره إيفرتون الأحد المقبل في ملعب الإمارات في الجولة 38 من الدوري الإنجليزي.

ويتصدر سيتي الترتيب ب88 نقطة بفارق نقطتين عن أرسنال.

ونشر النني فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الجمعة قال فيه: "إلى جمهور أرسنال أنا هنا لأرسل لكم رسالة وأقول لكم وداعا وأشكركم على كل شيء فعلتموه من أجلي من خلال الحب والدعم والعطف".

وواصل "سأفتقدكم كثيرا وستظلون في قلبي للأبد أحبكم كثيرا وأنتم تعنون لي الكثير ولن أنسى كيف كنتم تدعمونني".

وأتم “أراكم يوم الأحد المقبل في ملعب الإمارات لأودعكم بنفسي، أراكم قريبًا”.