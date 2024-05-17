الإصابة تبعد نجم الهلال قبل ساعات من مواجهة النصر في الدوري السعودي

كشفت تقارير صحفية سعودية، اليوم الجمعة، عن قرار المدرب البرتغالي جورجي جيسوس، المدير الفني للهلال، باستبعاد نجم الفريق عن مواجهة النصر.

ويلاقي الهلال نظيره النصر، في إطار منافسات الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، غدًا الجمعة.

وبحسب ما ذكره موقع “الرياضية” السعودي، فإن المدرب البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم، قرر إبعاد الظهير الأيسر البرازيلي رينان لودي عن مواجهة النصر، الجمعة، ضمن الجولة الـ 32 من دوري روشن السعودي، بسبب إصابة في قدمه.

وأكدت الصحيفة أن المدرب البرتغالي، يفاضل بين كل من محمد البريك وناصر الدوسري، للاستعانة بأحدهما خاصة بعد تعرض ياسر الشهراني للإصابة في العضلة الأمامية للفخذ واستبعاده من حسابات الديربي.

الجدير بالذكر أن قائمة “الزعيم”، تشهد غياب السنغالي خاليدو كوليبالي عن اللقاء، لتراكم البطاقات الصفراء، وينتظر أن يحل مكانه حسان تمبكتي في قلب الدفاع.