جيسوس يحسم موقف نجم الهلال من مواجهة النصر في الدوري السعودي

حسم المدرب البرتغالي خورخي جيسوس، المدير الفني لنادي الهلال، موقف نجم الفريق من المشاركة أمام النصر، في ديربي الرياض.

ويلاقي الهلال نظيره النصر، في إطار منافسات الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، غدًا الجمعة.

وحسبما أفادت صحيفة “الرياضية” السعودية، فإن المدرب البرتغالي أبعد مهاجم الفريق سالم الدوسري، من حسابته في مواجهة النصر، بناء على توصيات الجهاز الطبي.

الجدير بالذكر أن سالم الدوسري، خضع لجلسة تأهيل، صباح اليوم الجمعة، في صالة الإعداد البدني بمقر النادي، ضمن برنامجه التأهيلي.

ومن جانبه دخل سلمان الفرج معسكر الفريق، بعد تعافيه من إصابة الركبة،على أن يتحدد أمر مشاركته أمام النصر في الاجتماع الفني، الذي سيعقده جيسوس مع اللاعبين قبل المواجهة.

جدير بالذكر أن الهلال حسم لقب الدوري السعودي للمحترفين للموسم الحالي بشكل رسمي، بينما يدخل النصر المباراة محتلًا المركز الثاني برصيد 77 نقطة.