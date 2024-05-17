"7 لاعبين و3 ألقاب".. ماذا تغير في النادي الأهلي منذ نهائي دوري الأبطال 2018؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

يلتقي الأهلي والترجي التونسي، في نهائي دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2023-24، وتكرر هذا اللقاء ثلاث مرات آخر 12 عاما، وكان نهائي دوري الأبطال 2018 هو اللقاء الأخير الذي جمع بين الثنائي.

وفي نسخة 2018 من دوري أبطال أفريقيا، فاز الأهلي على الترجي في الذهاب بنتيجة 3-1، فيما عاد التونسي في الإياب "بريمونتادا" على ملعب رادس، وظفر باللقب، عن طريق الفوز بنتيجة 3-0.

ونجد أن النادي تغير فيه عدة أشياء، منذ نهائي 2018 وحتى النهائي الحالية، بدايتها برحيل كثير من لاعبي المارد الأحمر، ولم يتبقى سوى 5 لاعبين فقط من الذين خاضوا النهائي وهم، محمد الشناوي، عمرو السولية، محمد هاني، أكرم توفيق وكريم نيدفيد، وغاب كلا من، التونسي علي معلول ورامي ربيعة عن نهائي 2018 للإصابة، وهكذا يكون في المجمل، لم يتبقى سوى 7 لاعبين داخل جدران النادي.

وبالنسبة إلى القيادة الفنية للأهلي، قبل 6 سنوات كان الفرنسي باتريس كارتيرون مدربا للأهلي، ولم يمر على وجوده أقل من 5 أشهر فقط، ولكن حاليا يتولى السويسري مارسيل كولر هذا المنصب، منذ تعيينه في سبتمبر 2022، وقاد الفريق في 99 مباراة، ويصل إلى المباراة رقم 100 غدً في رادس، بمواجهة الترجي في الذهاب.

ويدخل الأهلي لقاء هذا الموسم متسلحا بـ3 ألقاب أفريقية، إذ أنه منذ الخسارة من الترجي في نهائي 2018، فاز بدوري الأبطال نسخ 2020،2021،2023، ليرتفع رصيده إلى 11 لقبا.

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