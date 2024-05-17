"إشعال للأجواء".. صحيفة تونسية تنفي تصريحات شوبير بشأن جماهير الأفريقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

نفت صحيفة تونسية تصريحات أحمد شوبير مقدم البرامج ولاعب الأهلي السابق، بشأن حضور جماهير الأفريقي التونسي مران الأحمر أمس، لدعمه وتشجيعه.

وقال شوبير عبر برنامجه على قناة أون تايم سبورتس: "هناك مجموعة من جماهير الإفريقي التونسي حرصت على مؤازرة الأهلي في المران وهتفوا للفريق في الملعب الفرعي لاستاد رادس، وهذا بسبب التنافس مع الترجي التونسي".

وذكرت صحيفة "الصباح" التونسية، أن هذا الكلام لم يحدث، مستندة على أن مران الأهلي كان مغلقا ووسط إجراءات أمنية مشددة، ولم يتم السماح بالدخول إلا للصحفيين ولمدة محددة، ووصفJ الصحيفة تصريحات شوبير بـ"إشعال للأجواء واختلاق واقعة في خياله".

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